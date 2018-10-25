Кадар і Койоде дискваліфіковані кожен на три матчі УПЛ і пропустять гру Динамо - Шахтар

Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

В четвер у Домі футбола в Києві відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому були прийнять ряд важливих рішень.

Зокрема, за агресивну поведінку по відношенню до суперника у матчі 12-го туру УПЛ «Шахтар» (Донецьк) — «Десна» (Чернігів), що відбувся 19 жовтня 2018 року, КДК ФФУ вирішив відсторонити гравця «Шахтаря» О. Кайоде на три матчі, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

За недисципліновану поведінку в матчі 12-го туру УПЛ «Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Київ), що відбувся 20 жовтня 2018 року, вирішено відсторонити гравця «Динамо» Т. Кадара на три матчі.

За недотримання обов'язкової процедури рукостискання в матчі 11-го туру УПЛ «Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ), що відбувся 7 жовтня 2018 року, вирішено застосувати до кожного з тренерів команд, П. Фонсеки та Ю. Вернидуба, санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску у розмірі 5000 гривень.