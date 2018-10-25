Збірна України піднялася на 2 рядки в рейтингу ФІФА

Команда Андрія Шевченка обійшла в рейтингу збірні Словаччини та Північної Ірландії.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних команд, де збірна України піднялася з 29-го на 27-е місце.

На рахунку нашої команди 1490 пунктів, повідомляє офіційний сайт організації.

Збірна України у жовтні зіграла товариський матч з командою Італії (1:1), а також обіграла в матчі Ліги націй команду Чехії (1:0). Таким чином, команда гарантувала собі перемогу в групі В1 Ліги націй і потрапляння в елітну Групу А.

Команда Андрія Шевченка обійшла в рейтингу збірні Словаччини та Північної Ірландії.

В листопаді збірна України проведе виїзний матч з командою Словаччини в рамках турніру Ліги націй (16 листопада), а також домашню товариську гру проти команди Туреччини (20 листопада, Дніпро).