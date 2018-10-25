Ренн - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Двоматчеве протистояння з "Ренном" може стати вирішальним у нинішній єврокампанії "Динамо".

Сьогодні, 25 жовтня, київське "Динамо" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Його суперником буде французький "Ренн". Матч відбудеться на полі французької команди. Початок - о 22.00 за київським часом.

Дивитися матч Ренн - Динамо онлайн можна на телеканалі "Футбол 2".

Ренн - Динамо: прогноз букмекерів

За даними порталу Betexplorer, що збирає дані з більш ніж 20 провідних букмекерських контор світу, фаворитом зустрічі, на думку аналітиків, є "Ренн". Середній коефіцієнт на перемогу господарів у сьогоднішній грі становить 2,22. Нічия оцінюється показником 3,26, на перемогу "Динамо" дають коефіцієнт 3,37 до 1.

Турнірне становище

Дві нічиї у двох стартових турах з не надто грізними опонентами в особі казахстанської "Астани" і чеського "Яблонця" похитнули позиції киян у групі K. "Динамо", яке спочатку вважалося фаворитом квартету, посідає лише третє місце з двома очками. Лідирує "Астана" (4 бали), на очко менше у "Ренна", який йде другим.

Саме двоматчеве протистояння з "Ренном" (за два тижні кияни прийматимуть французів вдома) може виявитися вирішальним у долі "Динамо" у поточній єврокампанії.