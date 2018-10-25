Карабах - Ворскла: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Полтавці спробують набрати перші очки в груповому турнірі.

Сьогодні, 25 жовтня, полтавська "Ворскла" проведе свій третій матч у груповому етапі Ліги Європи. Її суперником буде азербайджанський "Карабах". Зустріч відбудеться в Баку, стартовий свисток прозвучить о 19.55 за київським часом.

Дивитися матч Карабах - Ворскла онлайн можна на телеканалі "Футбол 1".

Карабах - Ворскла:прогноз букмекерів

За даними порталу Betexplorer, що збирає дані з більш ніж 20 провідних букмекерських контор світу, явним фаворитом матчу, на думку аналітиків, є "Карабах". Середній коефіцієнт на перемогу господарів у сьогоднішній грі становить 1,70. Нічия оцінюється показником 3,60, на перемогу "Ворскли" дають коефіцієнт 5,40 до 1.

Турнірне становище

Після двох турів, "Ворскла" і "Карабах" є безсумнівними аутсайдерами групи E. У команд - по дві поразки, але сьогодні одна з них набере перші очки в груповому раунді. Нагадаємо, що лідирують у групі фаворити - лондонський "Арсенал" та лісабонський "Спортинг" (по 6 очок).