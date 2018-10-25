ПСЖ і Наполі зіграли у бойову нічию, Боруссія розгромила Атлетико в Лізі чемпіонів (результати всіх матчів)

Відбулися вісім матчів головного єврокубкового турніру.

Сьогодні відбулися вісім матчів групового раунду Ліги чемпіонів. Французький "ПСЖ" і італійський "Наполі" у видовищному поєдинку зіграли внічию - 2:2. Італійська команда двічі вела в рахунку, а французи врятувалися від поразки вже в компенсований час - завдяки рідкісному за красою удару в дев'ятку Ді Марії.

"Барселона" за відсутності травмованого Ліонеля Мессі обіграла "Інтер" з рахунком 2:0. Інший іспанський клуб - "Атлетико" з Мадрида - зазнав нищівної поразки у Дортмунді - 0:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Німецький "Шальке" Євгена Коноплянки зіграв внічию з "Галатасараєм" - 0:0. Українець вийшов в основному складі, але не відзначився результативними діями.

Ліга чемпіонів. 24 жовтня

Група А

Боруссія Д - Атлетико - 4:0

Брюгге - Монако - 1:1

Група В

ПСВ - Тоттенхем - 2:2

Барселона - Інтер - 2:0

Група З

Ліверпуль - Црвена Звезда - 4:0

ПСЖ - Наполі - 2:2

Група D

Галатасарай - Шальке - 0:0

Локомотив - Порту - 1:3