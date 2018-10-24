Тренер Ворскли Сачко: у матчі з Карабахом віддамо всі сили

Керманич полтавської команди прокоментував завтрашній матч Ліги Європи.

Головний тренер «Ворскли» Василь Сачко заявив, що очікує важкої гри проти азербайджанського «Карабаху» у 3-му турі Ліги Європи.

«Ми витратили багато сил і емоцій, граючи з одним з лідерів нашого чемпіонату ("Ворскла" напередодні програла "Динамо" - 0:1. - УНІАН). Наше завдання - тренерського штабу і медперсоналу - відновити хлопців і підвести до кожної гри.

У такому ж циклі знаходиться і «Карабах», тому, як би не було, хлопці - професіонали. Усі команди працюють у схожому ритмі. У нас вибору немає. Безумовно, хотілося б виглядати свіжіше, накопичити енергію. Завтра на нас чекає важкий матч.

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Це груповий етап Ліги Європи, суперник дуже пристойного рівня, до якого ми ставимося з повагою, але ми нікого не боїмося і завтра постараємося віддати всі сили, щоб досягти позитивного результату.

Ми вивчили команду, зібрали досить багато інформації: сильні та не дуже сильні сторони суперника. Готуємося на завтра, незважаючи на кадрові труднощі. Приїхали не на прогулянку», - зазначив Василь Сачко.

Зазначимо, що матч "Карабах" - "Ворскла" в рамках 3-го туру Ліги Європи пройде у четвер, 25 жовтня в Баку.

Після двох турів у "Ворскли" дві поразки. Також жодного очка поки не набрав і "Карабах".