Хацкевич напередодні матчу Ліги Європи: Ренн для нас - не загадка

Головний тренер "Динамо" розповів, чи не заважає йому жорстка критика журналістів.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від матчу з французьким «Ренном» у 3-му турі групового турніру Ліги Європи.

"Наша команда у двох попередніх турах вела в рахунку і втрачала очки, але тепер стоїть завдання тільки перемагати. Будемо разом приймати рішення, як ми будемо діяти. Футболісти теж несуть відповідальність", - сказав Хацкевич, якого цитує кореспондент сайту Tribuna.com.

Про сильні сторони «Ренна» наставник киян сказав так:

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"У них дуже часто змінюються поєднання в атаці. "Ренн" для нас - не загадка. Подивилися їхні 3-4 гри. Що стосується стандартів, то атакуючі гравці і центральні захисники добре грають. Нам потрібна концентрація і, звичайно ж, потрібно робити все, щоб стандартів було менше".

Про готовність своїх футболістів думка Хацкевича наступна:

"Хворих ми сюди точно не привезли. Всі, хто є і приїхали, будуть допомагати. Сьогодні у Вербича тестуюче тренування. Якщо все буде нормально, я на нього розраховую завтра".

Головний тренер "Динамо" також розповів, як ставиться до жорсткої критики на свою адресу з боку ЗМІ.

"Мені це не заважає. Кожен тренер повинен бути готовий до цього – бувають хороші і погані періоди. Чи думаю про відставку? Такі питання я можу обговорювати тільки з президентом, а не тут, з журналістами", – додав Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

Матч "Ренн" - "Динамо" відбудеться завтра, у четвер. Початок - о 22.00 за київським часом.