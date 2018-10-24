Динамо (U-19) розгромило болгарський Септемврі і вийшло до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА
19:38, 24 жовтня 2018Футбол
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Юні кияни забили п'ять голів на виїзді.
"Динамо" (U-19) вийшло у наступний раунд Юнацької ліги УЄФА / ФК "Динамо"
Юнацька команда "Динамо" (U-19) в матчі-відповіді розгромила болгарський «Септемврі» в першому раунді Юнацької ліги УЄФА – 5:1.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
«Динамо» пропустило першим на 6-й хвилині, але в першому таймі змогло вийти вперед завдяки голам Булєци і Волошина.
У другій половині зустрічі кияни забили ще три голи у ворота суперника, м'ячами відзначилися Цитаішвілі, Волошин і Попов.
Нагадаємо, що перший матч, який відбувся у Києві, закінчився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.
У наступному раунді Юнацької ліги УЄФА «Динамо» зустрінеться з бельгійським «Андерлехтом».
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