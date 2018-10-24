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Динамо (U-19) розгромило болгарський Септемврі і вийшло до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА

19:38, 24 жовтня 2018
Футбол
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"Динамо" (U-19) вийшло у наступний раунд Юнацької ліги УЄФА / ФК "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Динамо» пропустило першим на 6-й хвилині, але в першому таймі змогло вийти вперед завдяки голам Булєци і Волошина.

У другій половині зустрічі кияни забили ще три голи у ворота суперника, м'ячами відзначилися Цитаішвілі, Волошин і Попов.

Нагадаємо, що перший матч, який відбувся у Києві, закінчився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.

У наступному раунді Юнацької ліги УЄФА «Динамо» зустрінеться з бельгійським «Андерлехтом».

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Теги: #Динамо Київ#Динамо Юнацька ліга УЄФА