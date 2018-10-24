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Стартував продаж квитків на матч Шахтар - Динамо

16:47, 24 жовтня 2018
Футбол
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Матч українських грандів відбудеться 3 листопада на стадіоні "Металіст" у Харкові / KHARKIV Today

Найдешевший квиток на гру коштує 40 гривень. Інші пропуски стандартної категорії коштують 60, 80, 120, 150 і 200 гривень.

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Квиток на сектори SkyUp Club — 400 гривень. Найдорожчі квитки обійдуться в 5000 гривень для бажаючих відвідати Sky Box.

Також клуб звертає увагу на те, що "Шахтар" застосовує систему динамічних цін. Відповідно, із зростанням попиту на квитки буде збільшуватися і їхня ціна.

Матч у Харкові між двома українськими грандами відбудеться 3 листопада. Початок поєдинку — о 17:00.

Нагадаємо, напередодні в метро з'явилася незвичайна афіша українського класико.

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Теги: #матч Шахтар - Динамо