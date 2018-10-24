Стартував продаж квитків на матч Шахтар - Динамо

Вартість - від 40 до 5000 гривень.

Офіційний сайт "Шахтаря" оголосив про початок продажу квитків на майбутній матч проти київського "Динамо".

Найдешевший квиток на гру коштує 40 гривень. Інші пропуски стандартної категорії коштують 60, 80, 120, 150 і 200 гривень.

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Квиток на сектори SkyUp Club — 400 гривень. Найдорожчі квитки обійдуться в 5000 гривень для бажаючих відвідати Sky Box.

Також клуб звертає увагу на те, що "Шахтар" застосовує систему динамічних цін. Відповідно, із зростанням попиту на квитки буде збільшуватися і їхня ціна.

Матч у Харкові між двома українськими грандами відбудеться 3 листопада. Початок поєдинку — о 17:00.

Нагадаємо, напередодні в метро з'явилася незвичайна афіша українського класико.