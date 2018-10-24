Моуріньо прийшов пішки на матч МЮ з Ювентусом, залишивши футболістів стояти в пробці

"Манчестер Юнайтед" може бути оштрафований другий раз поспіль за пробки навколо стадіону "Олд Траффорд".

Вчорашній поєдинок Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" розпочався на дві хвилини пізніше. Автобуси з гравцями "МЮ" і "Ювентуса" застрягли в пробці по дорозі на стадіон "Олд Траффорд".

Головний тренер англійської команди Жозе Моуріньо залишив автобус команди і вирішив піти на стадіон пішки.

Варто відзначити, що перед попереднім матчем ЛЧ з «Валенсією» автобус з гравцями «Манчестер Юнайтед» також потрапив в пробку, через що команда запізнилася на старт зустрічі. Гра розпочалася з 5-хвилинною затримкою, і за неорганізованість «МЮ» оштрафували на 15 тисяч євро.

Як повідомляє сайт "Трибуна", пробки навколо стадіону "Олд Траффорд" - давня проблема в Манчестері в дні поєдинків. «МЮ» любить зупинятися в Lowry Hotel (приблизно в 4 км від «Олд Траффорд»), але іноді намертво застрягає на дорозі.

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Після матчу з «Валенсією» Моуріньо звинуватив у всьому поліцію, яка не надала додаткові кортежі, але правоохоронці одразу відповіли, що до них ніхто не звертався.

Перед «Ювентусом» ганьбитися не хотілося, тому «МЮ» порушив традицію і зупинився в іншому готелі Hilton Garden Inn. Він знаходиться менше ніж в кілометрі від стадіону, пішки йти від сили 9 хвилин (оцінка карт Google).

Автобус «МЮ» виїхав з запасом, але знову застряг. Гравці чекали, поки автобус подолає пробку, а Моуріньо не витримав і дійшов пішки.

«Ми змінили готель. Він буквально за рогом. Гравці сиділи в автобусі 45 хвилин. Я накинув капюшон і пішов прямо серед вболівальників, але ніхто не впізнав мене. У мене дорога зайняла дві хвилини, у той час як команда 45 хвилин перебувала в автобусі. У «Ювентуса» та ж проблема. Я розповів делегату УЄФА про цю ситуацію, тому що ми не хочемо, щоб нас знову покарали», – сказав Жозе Моуріньо.

Чи оштрафують "МЮ" на цей раз - невідомо.

Як повідомляв УНІАН, "Ювентус" здобув перемогу в гостях над "МЮ" з рахунком 1:0.