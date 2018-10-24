Гравець МанСіті Фернандіньо про матч з Шахтарем: перемога не далася нам легко

Колишній гравець донецької команди прокоментував матч Ліги чемпіонів у Харкові.

Півзахисник «Манчестер Сіті» Фернандіньо поділився емоціями після зустрічі з колишньою своєю командою - донецьким «Шахтарем» - у Лізі чемпіонів. Свій коментар гравець дав офіційному клубному каналу ФК Шахтар у YouTube.

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