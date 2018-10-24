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Гравець МанСіті Фернандіньо про матч з Шахтарем: перемога не далася нам легко

12:02, 24 жовтня 2018
Футбол
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Фернандіньо зазначив міць донецької команди, якій важко чинити опір / Reuters

Півзахисник «Манчестер Сіті» Фернандіньо поділився емоціями після зустрічі з колишньою своєю командою - донецьким «Шахтарем» - у Лізі чемпіонів.

Свій коментар гравець дав офіційному клубному каналу ФК Шахтар у YouTube.

 

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар#Манчестер Сіті