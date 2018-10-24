Жуніор Мораєс про матч з МанСіті: грали проти найкращої команди у світі

Гравець Шахтаря прокоментував матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєс поділився емоціями після матчу Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті». Відео інтерв'ю з'явилося в офіційному каналі ФК Шахтар у YouTube.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter