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Жуніор Мораєс про матч з МанСіті: грали проти найкращої команди у світі

11:44, 24 жовтня 2018
Футбол
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Мораєс прокоментував гру Шахтаря проти Манчестер Сіті / Reuters

Відео інтерв'ю з'явилося в офіційному каналі ФК Шахтар у YouTube.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар#Манчестер Сіті