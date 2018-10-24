Жуніор Мораєс про матч з МанСіті: грали проти найкращої команди у світі
11:44, 24 жовтня 2018Футбол
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Гравець Шахтаря прокоментував матч групового етапу Ліги чемпіонів.
Мораєс прокоментував гру Шахтаря проти Манчестер Сіті / Reuters
Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєс поділився емоціями після матчу Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті».
Відео інтерв'ю з'явилося в офіційному каналі ФК Шахтар у YouTube.
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