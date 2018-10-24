Динамо вирушило до Франції на матч з Ренном - з Вербичем, але без Бесєдіна і Русина

Олександр Хацкевич зможе розраховувати на 21 гравця.

У середу вранці київське «Динамо» вирушило до Франції, де в четвер «біло-сині» проведуть матч 3-го туру групового турніру Ліги Європи з місцевим «Ренном».

У складі динамівської делегації — 21 футболіст, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Разом з «Динамо» в Ренн вирушив півзахисник Беньямін Вербич, який відновився після травми, отриманої ще на початку місяця. А ось нападник киян Артем Бесєдін залишився в Києві — він як і раніше тренується за індивідуальною програмою.

Інших втрат у «біло-синіх» напередодні майбутнього поєдинку немає, але разом з «Динамо» до Франції не вирушили захисник Артем Шабанов, півзахисник Буено і нападник Назарій Русин.

Таким чином, делегація «Динамо» включила в себе таких футболістів, 18 з яких складуть заявку на матч з «Ренном».

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Захисники: Микола Морозюк, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд.

Нападник: Владислав Супряга.

Що стосується перебування «Динамо» у Франції, то, здійснивши переліт за маршрутом Київ — Ренн, який займе 3,5 години, динамівська делегація заселиться в готель, а ввечері проведе тренування на полі стадіону «Роазон Парк», який прийме майбутній матч. Перед початком заняття головний тренер киян Олександр Хацкевич і один з футболістів його команди дадуть передматчеву прес-конференцію.