Безвиграшна серія українських клубів у єврокубках збільшилася до 13 матчів
Напередодні донецький "Шахтар" поступився на своєму полі "Манчестер Сіті" в рамках 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.
Таким чином, безвиграшна серія наших команд в єврокубках складає вже 13 матчів, повідомляє Isport.
Українські клуби провели наступні матчі:
Шахтар – Манчестер Сіті 0:3
Яблонець – Динамо 2:2
Ворскла – Спортинг 1:2
Ліон – Шахтар 2:2
Арсенал – Ворскла 4:2
Динамо – Астана 2:2
Шахтар – Хоффенхайм 2:2
РБ Лейпциг – Зоря 3:2
Динамо – Аякс 0:0
Зоря – РБ Лейпциг 0:0
Аякс – Динамо 3:1
Брага – Зоря 2:2
Бордо – Маріуполь 2:1 (кваліфікація Ліги Європи)
Востаннє клуб з України перемагав 14 серпня. Тоді київське Динамо на своєму полі обіграло Славію в рамках 3-го кваліфікаційного циклу Ліги чемпіонів – 2:0.
Невдалу серію в найближчі дні можуть перервати Динамо чи Ворскла в Лізі Європи – кияни зіграють на виїзді з французьким Ренном, а полтавці вирушать в Баку (Азербайджан), на гру з Карабахом. Обидва матчі відбудуться у четвер, 25 жовтня.