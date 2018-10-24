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Безвиграшна серія українських клубів у єврокубках збільшилася до 13 матчів

11:10, 24 жовтня 2018
Футбол
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Шахтар напередодні програв англійському "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів / Reuters

Таким чином, безвиграшна серія наших команд в єврокубках складає вже 13 матчів, повідомляє Isport.

Українські клуби провели наступні матчі:

Шахтар – Манчестер Сіті 0:3

Яблонець – Динамо 2:2

Ворскла – Спортинг 1:2

Ліон – Шахтар 2:2

Арсенал – Ворскла 4:2

Динамо – Астана 2:2

Шахтар – Хоффенхайм 2:2

РБ Лейпциг – Зоря 3:2

Динамо – Аякс 0:0

Зоря – РБ Лейпциг 0:0

Аякс – Динамо 3:1

Брага – Зоря 2:2

Бордо – Маріуполь 2:1 (кваліфікація Ліги Європи)

Востаннє клуб з України перемагав 14 серпня. Тоді київське Динамо на своєму полі обіграло Славію в рамках 3-го кваліфікаційного циклу Ліги чемпіонів – 2:0.

Невдалу серію в найближчі дні можуть перервати Динамо чи Ворскла в Лізі Європи – кияни зіграють на виїзді з французьким Ренном, а полтавці вирушать в Баку (Азербайджан), на гру з Карабахом. Обидва матчі відбудуться у четвер, 25 жовтня.

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар#Динамо Київ