Безвиграшна серія українських клубів у єврокубках збільшилася до 13 матчів

Наші команди не можуть перемогти в європейських турнірах з 14 серпня.

Напередодні донецький "Шахтар" поступився на своєму полі "Манчестер Сіті" в рамках 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів. Таким чином, безвиграшна серія наших команд в єврокубках складає вже 13 матчів, повідомляє Isport. Українські клуби провели наступні матчі: Шахтар – Манчестер Сіті 0:3 Яблонець – Динамо 2:2 Ворскла – Спортинг 1:2 Ліон – Шахтар 2:2 Арсенал – Ворскла 4:2 Динамо – Астана 2:2 Шахтар – Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг – Зоря 3:2 Динамо – Аякс 0:0 Зоря – РБ Лейпциг 0:0 Аякс – Динамо 3:1 Брага – Зоря 2:2 Бордо – Маріуполь 2:1 (кваліфікація Ліги Європи) Востаннє клуб з України перемагав 14 серпня. Тоді київське Динамо на своєму полі обіграло Славію в рамках 3-го кваліфікаційного циклу Ліги чемпіонів – 2:0. Невдалу серію в найближчі дні можуть перервати Динамо чи Ворскла в Лізі Європи – кияни зіграють на виїзді з французьким Ренном, а полтавці вирушать в Баку (Азербайджан), на гру з Карабахом. Обидва матчі відбудуться у четвер, 25 жовтня.

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