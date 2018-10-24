Гвардіола: сподіваюся, Шахтар колись зможе зіграти на рідному стадіоні в Донецьку

Наставник "Ман Сіті" відповів на запитання після перемоги над чемпіоном України.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола підбив підсумки матчу з "Шахтарем" у Харкові, у якому його команда здобула перемогу - 3:0.

«Це була найкраща перша 45-хвилинка "Ман Сіті" за останні три роки. Нам це було потрібно. У нас була поразка від "Ліона". Потім складна гра з "Хоффенхаймом". Але для мене був важливий не результат, а сама гра команди. Вона мене сьогодні порадувала», — сказав Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

"Завжди було складно грати проти "Шахтаря" Луческу. У вашої команди завжди була хороша трансферна політика. Зараз у Фонсеки дуже налагоджена командна гра. Рік тому нам довелося дуже складно з "Шахтарем", і ми тут йому програли. Але тоді були в строю Тайсон і Марлос. Сьогодні, до вашого розчарування, цих гравців у складі "Шахтаря" не було. Я сподіваюся, що "Шахтар" колись зможе зіграти на своєму рідному стадіоні в Донецьку", - зазначив Гвардіола, якого цитує Sportarena.

«Чому я не поставив до складу Зінченка? Чесно скажу, це було нелегке рішення, але є інші хлопці, яким потрібно було грати, когось все одно доводиться відчіпляти. Ми розмовляли з Зінченком перед грою, він був абсолютно готовий, але він молодий і у нього ще будуть шанси зіграти. Я не поставив його до складу з тактичних міркувань, він грає зазвичай зліва на фланзі захисту і все залежало від того, що сталося на полі. Але я хочу сказати, що він відмінно тренується, грає, і в тих матчах, в яких він брав участь, я ним задоволений», – сказав Гвардіола.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" у Харкові без шансів поступився "Манчестер Сіті" у 3-му турі Ліги чемпіонів - 0:3.