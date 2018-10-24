Тренер Шахтаря Фонсека: Манчестер Сіті - це команда іншого рівня

Наставник гірників зізнався, що йому складно дорікнути своїм футболістам.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував поразку від «Манчестер Сіті» (0:3) у третьому турі групового етапу ЛЧ.

"У цього матчу немає великої історії. «Манчестер Сіті» був краще, це команда іншого рівня. Не можу нічого поганого сказати своїм гравцям, вони старалися, пробували, атакували, залишалися самими собою, але цього недостатньо для перемоги. Вітаю «Ман Сіті» з перемогою", - зазначив Паулу Фонсека, якого цитує "Трибуна" з посиланням на телеканал "Футбол 1".

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Результат заздалегідь відомий не був, але ми розуміли, що буде складно. Особливо без Тайсона і Марлоса. Практично нічого не було можливо зробити в цьому матчі через якості футболістів суперника. У другій половині ми поліпшили володіння м'ячем, але цього недостатньо для перемоги.

Зараз нам потрібно відновити футболістів до наступного матчу, а потім вже будемо думати про матчі з «Манчестер Сіті». Буде знову складно, але ми будемо боротися і намагатися завойовувати очки.

Про що говорили з Гвардіолою? Про деякі епізоди матчу, це звичайні розмови тренерів.

«Шахтар» тепер більше претендує на місце в Лізі Європи? Ми претендуємо боротися і вигравати в кожному турнірі. У Лізі чемпіонів це буде складно», – сказав Фонсека.