Роналду повернувся в Манчестер, здобувши перемогу з Ювентусом над МЮ (результати ігор)

"Рома" розгромила російський ЦСКА - 3:0.

Завершилися всі вісім матчів Ліги чемпіонів ігрового дня 23 жовтня. У центральному поєдинку "Ювентус" здобув перемогу на виїзді над "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0. Вирішальний гол провів Дібала після прострілу Кріштіану Роналду.

Варто відзначити, що Кріштіану Роналду проводив зустріч на колись рідному для себе "Олд Траффорд" - з 2003-го по 2009 рік португалець виступав за "МЮ".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" у вівторок розгромно поступився "Ман Сіті" з рахунком 0:3. УНІАН проводив онлайн-трансляцію матчу.

Ліга чемпіонів. 23 жовтня

Група E

АЕК - Баварія - 0:2

Аякс - Бенфіка - 1:0

Група F

Шахтар - Манчестер Сіті - 0:3

Хоффенхайм - Ліон - 3:3

Група G

Реал - Вікторія П - 2:1

Рома - ЦСКА - 3:0

Група H

МЮ - Ювентус - 0:1

Янг Бойз - Валенсія - 1:1