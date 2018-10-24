Роналду повернувся в Манчестер, здобувши перемогу з Ювентусом над МЮ (результати ігор)
Завершилися всі вісім матчів Ліги чемпіонів ігрового дня 23 жовтня. У центральному поєдинку "Ювентус" здобув перемогу на виїзді над "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0. Вирішальний гол провів Дібала після прострілу Кріштіану Роналду.
Варто відзначити, що Кріштіану Роналду проводив зустріч на колись рідному для себе "Олд Траффорд" - з 2003-го по 2009 рік португалець виступав за "МЮ".
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" у вівторок розгромно поступився "Ман Сіті" з рахунком 0:3. УНІАН проводив онлайн-трансляцію матчу.
Ліга чемпіонів. 23 жовтня
Група E
АЕК - Баварія - 0:2
Аякс - Бенфіка - 1:0
Група F
Шахтар - Манчестер Сіті - 0:3
Хоффенхайм - Ліон - 3:3
Група G
Реал - Вікторія П - 2:1
Рома - ЦСКА - 3:0
Група H
МЮ - Ювентус - 0:1
Янг Бойз - Валенсія - 1:1