Шахтар без шансів програв Ман Сіті у 3-му турі Ліги чемпіонів

Граючи в ослабленому складі без Тайсона і Марлоса, гірники за всіма статтями поступилися підопічним Гвардіоли.

У Харкові завершився матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймав чемпіона Англії "Манчестер Сіті".

Гра закінчилася перемогою гостей з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда вийшла на поєдинок в дуже ослабленому складі. До Тайсона, що перебував у лазареті, за день до гри додався Марлос. Таким чином, шанси "Шахтаря" у протистоянні з "Ман Сіті" від початку оцінювалися дуже низькими.

Вже з перших хвилин гості заволоділи абсолютною перевагою. Лише чудові дії Андрія П'ятова і самовіддана гра захисників "Шахтаря", які час від часу виносили м'яч з порожніх воріт, не дозволяли "Сіті" відкрити рахунок. На 28-й хвилині лише штанга врятувала "Шахтар" після удару Давіда Сілви. Проте вже в наступній атаці той же Сілва не залишив гірникам жодних шансів. 0:1.

Ще більше зіпсував настрій 37 000 вболівальників на трибунах ОСК "Металіст" другий гол "городян" - Ляпорт на 35-й хвилині після розіграшу кутового пробив головою у верхній кут. 0:2.

У другій половині зустрічі інтенсивність атак "Сіті" трохи впала, однак сам "Шахтар" так і не зміг створити проблеми гостям, маючи за всю гру лише два-три напівмоменти.

На 71-й хвилині спрацювала заміна "Манчестер Сіті" - Бернарду Сілва, який за хвилину до цього з'явився на полі, більярдним по точності ударом в нижній кут остаточно відправив "Шахтар" в нокаут. 0:3.

За ходом гри можна прослідкувати завдяки онлайн-трансляції на нашому сайті.

У паралельному матчі групи F "Ліон" на виїзді зіграв внічию з "Хоффенхаймом" - 3:3.

Після трьох турів "Шахтар" поділяє 3-4 місця в своєму квартеті з "Хоффенхаймом" (у обох команд по 2 очки). Випереджають гірників "Ман Сіті" (6 очок) і "Ліон" (5).