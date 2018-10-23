Баварія на класі переграла АЕК, Валенсія втратила очки в матчі з Янг Бойз у Лізі чемпіонів

Завершилися два матчі головного єврокубка.

Завершилися два матчі Ліги чемпіонів у першому сегменті сьогоднішнього ігрового дня.

Іспанська "Валенсія" зіграла внічию на виїзді в поєдинку зі швейцарським "Янг Бойз" - 1:1. На гол Батшуаі в першому таймі швейцарці відповіли після перерви забитим м'ячем Оаро.

"Баварія" здобула чергову перемогу - 2:0 - у матчі з АЕКом, який відбувся в Афінах. На 61-ій та 63-ій хвилинах у воротах господарів відзначилися голами Мартінес і Левандовські.

Варто відзначити появу в складі АЕКа українського захисника Дмитра Чигринського, який провів весь матч.

Нагадаємо, що чемпіон України "Шахтар" приймає на своєму полі "Манчестер Сіті". УНІАН проводить пряму онлайн-трансляцію матчу.