Роналду вперше прокоментував звинувачення у зґвалтуванні

Футболіст заявив, що не турбується щодо звинувачень проти нього і впевнений у результаті розслідування.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду відкинув звинувачення в зґвалтуванні американки Кетрін Майорги.

Про це він заявив на прес-конференції, яка відбулася 22 жовтня, перед матчем Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" – "Ювентус".

"Я не збираюся брехати в цій ситуації. Мої адвокати впевнені в результаті справи, і я, звичайно, теж", – сказав Роналду, якого цитує ESPN.

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Футболіст запевнив, що щасливий, насолоджується футболом і життям.

"Я граю у фантастичному клубі. У мене фантастична сім'я, четверо дітей, я здоровий. У мене є все, тому решта для мене не має значення", – резюмував португалець.

Нагадаємо, у вересні 2018 року німецький журнал Der Spiegel повідомив, що 34-річна американка Кетрін Майорга звинуватила Роналду в згвалтуванні. За словами жінки, інцидент стався 13 червня 2009 року в готельному номері в Лас-Вегасі. За даними Der Spiegel, в 2010 році Роналду уклав з Майоргою позасудову угоду і нібито заплатив $375 тис. Юристи американки намагаються оскаржити договір про нерозголошення в суді Невади.