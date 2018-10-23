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Вест Хем привітав травмованого Ярмоленка з 29-річчям

16:38, 23 жовтня 2018
Футбол
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Андрій Ярмоленко отримав травму в матчі з "Тоттенхемом" / REUTERS

Лондонський "Вест Хем" в офіційному твіттері підтримав гравця свого клубу і збірної України Андрія Ярмоленка, який вибув на тривалий термін через травму.

Сьогодні Ярмоленко святкує 29-й день народження. А вчора вранці футболіст переніс операцію на ахілловому сухожиллі.

«Ми думаємо про тебе в твій день народження, Ярмо. Знаємо, що ти повернешся сильнішим, ніж коли-небудь», – сказано в твіттері «Вест Хема».

Глава медичної служби "Вест Хема" Річард Коллінг також повідомив: "Операція Андрія пройшла успішно, і ми зараз будемо працювати над процесом його реабілітації".

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму в суботньому матчі проти "Тоттенхема" в англійській Прем'єр-лізі. Термін відновлення гравця збірної України складе 6 місяців.

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Теги: #Андрій Ярмоленко#Вест Хем