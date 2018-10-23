Вест Хем привітав травмованого Ярмоленка з 29-річчям

«Знаємо, що ти повернешся сильніше, ніж коли-небудь», - написано в офіційному клубному твіттері.

Лондонський "Вест Хем" в офіційному твіттері підтримав гравця свого клубу і збірної України Андрія Ярмоленка, який вибув на тривалий термін через травму.

Сьогодні Ярмоленко святкує 29-й день народження. А вчора вранці футболіст переніс операцію на ахілловому сухожиллі.

«Ми думаємо про тебе в твій день народження, Ярмо. Знаємо, що ти повернешся сильнішим, ніж коли-небудь», – сказано в твіттері «Вест Хема».

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0 — West Ham United (@WestHamUtd) October 23, 2018

Глава медичної служби "Вест Хема" Річард Коллінг також повідомив: "Операція Андрія пройшла успішно, і ми зараз будемо працювати над процесом його реабілітації".

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму в суботньому матчі проти "Тоттенхема" в англійській Прем'єр-лізі. Термін відновлення гравця збірної України складе 6 місяців.