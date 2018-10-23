Епічний постер матчу українських грандів Шахтар - Динамо в харківському метро (фото)

Чергове українське класіко відбудеться 3 листопада в Харкові.

У харківському метро з'явилася афіша матчу «Шахтар» – «Динамо», який відбудеться 3 листопада на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові.

Відповідне фото виклав на своїй сторінці в Facebook журналіст Кирило Крижановський.

Чергове українське класіко пройде в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги. На даний момент після 12 турів очолює турнірну таблицю донецький "Шахтар" (31 очко), "Динамо" відстає від лідера на 2 бали.

Нагадаємо, що в матчі першого кола, який відбувся в Києві, перемогли футболісти столичного клубу - 1:0. "Динамо" вигравало в трьох останніх очних зустрічах двох грандів.