Епічний постер матчу українських грандів Шахтар - Динамо в харківському метро (фото)
16:00, 23 жовтня 2018Футбол
566 0
Чергове українське класіко відбудеться 3 листопада в Харкові.
facebook.com
У харківському метро з'явилася афіша матчу «Шахтар» – «Динамо», який відбудеться 3 листопада на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові.
Відповідне фото виклав на своїй сторінці в Facebook журналіст Кирило Крижановський.
Чергове українське класіко пройде в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги. На даний момент після 12 турів очолює турнірну таблицю донецький "Шахтар" (31 очко), "Динамо" відстає від лідера на 2 бали.
Нагадаємо, що в матчі першого кола, який відбувся в Києві, перемогли футболісти столичного клубу - 1:0. "Динамо" вигравало в трьох останніх очних зустрічах двох грандів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter