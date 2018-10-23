Шахтар втратив перемогу над МанСіті в самій кінцівці матчу Юнацької ліги УЄФА

Гра завершилася з рахунком 1:1.

На навчально-тренувальній базі Металіст " у селищі Високий (Харківська обл.) завершився матч 3-го туру группого етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому донецький Шахтар не зміг втримати перемогу над англійським Манчестер Сіті.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Гірники" відкрили рахунок на 73-й хвилині гри, завдяки точному удару Андрія Кулакова. Але вже у доданий арбітром час, на 90+5 хвилині, Тейлор Харвуд-Белліс зрівняв рахунок.

Також варто відзначити, що починаючи з 62-ї хвилини гості грали в меншості після видалення хавбека Фелікса Нмечі за другу жовту картку.

Такому чином, команди набрали по першому очку в турнірній таблиці змагань. Раніше, і Шахтар і МанСіті програли свої перші два матчі німецькому Хоффенхайму та французькому Олімпіку з Ліона, відповідно.

Матч лідерів групи Хоффенхайм - Ліон відбудеться сьогодні трохи пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок ввечері на ОСК Металіст у Харкові відбудеться гра 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті". Початок матчу о 22.00.