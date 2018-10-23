Екс-гравець і тренер Шахтаря Соколовський: потрібно перекрити Манчестер Сіті кисень

Відомий фахівець поділився своїми очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів.

Екс-гравець і тренер "Шахтаря" Михайло Соколовський поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті.

— Я уявляю, що буде творитись у Харкові навколо цього матчу і шкодую, що Донецьк і «Донбас Арена» позбавлені такого свята, – зазначив Михайло Григорович в ексклюзивному інтерв'ю Команда1. — На поєдинок з однією з найкращих команд світу мотивація повинна бути найвища. Погано тільки, що майбутній матч з Манчестер Сіті не можна порівняти з торішнім протистоянням з цим же колективом, адже тоді у підопічних Гвардіоли не було турнірної мотивації.

А на зауваження про те, що "Шахтареві" доведеться обійтися без Тайсона і, можливо, без Марлоса з Ісмаїлі, фахівець зауважив:

— Тайсон — це велика втрата для гірників. Останнім часом він став впевненим у собі, справжнім лідером команди, незамінним гравцем у контратакуючому футболі на євроарені. Перед поєдинком з Ліоном я точно знав, що "Шахтар" заб'є, тому що його швидкі атаки розганяли Тайсон і Ісмаїлі. Сподіваюся, що Ісмаїлі все-таки візьме участь у битві з "Манчестер Сіті", також, як і Марлос. Навіть уявити собі не можу ситуацію, коли гірники втратять одночасно всіх цих виконавців.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 23 жовтня, в Харкові на ОСК "Металіст". Гра розпочнеться о 22.00.