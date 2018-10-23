Матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті: де дивитися

Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол-1.

Сьогодні в Харкові відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький Шахтар прийме англійський Манчестер Сіті.

Гру у прямому ефірі покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол 1. Матч розпочнеться о 22.00.

Грі буде передувати пряме включення зі студії аналітичний програми Ніч Ліги чемпіонів, в якій фахівці обговорять шанси команд напередодні гри. Включення зі студії розпочнеться о 21.00. Після гри відбудеться обговорення матчу фахівцями в студії. Ефір триватиме з 23.55 до 0.45.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" розпочнеться в Харкові на ОСК "Металіст" о 22.00