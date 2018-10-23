Шахтар є аутсайдером на ставках букмекерів у матчі проти Манчестер Сіті

Аналітики букмекерських контор не бачать, за рахунок чого гірники можуть обіграти команду Хосепа Гвардіоли.

У вівторок в Харкові відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" прийме англійський "Манчестер Сіті".

На думку аналітиків букмекерських контор явним фаворитом гри є "Сіті", повідомляє спеціалізований букмекерський портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 23 провідних контор світу, згідно з яким на перемогу "Манчестер Сіті" ставки приймаються з розрахунку 1,36 до 1, на нічию - 5,66 до 1, а на перемогу гірників - 7,80 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Манчестер Сіті розпочнеться в Харкові на ОСК "Металіст" о 22.00.