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Шахтар є аутсайдером на ставках букмекерів у матчі проти Манчестер Сіті

10:45, 23 жовтня 2018
Футбол
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Рік тому Шахтар обіграв Манчестер Сіті в Харкові / Bazasport

У вівторок в Харкові відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" прийме англійський "Манчестер Сіті".

На думку аналітиків букмекерських контор явним фаворитом гри є "Сіті", повідомляє спеціалізований букмекерський портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 23 провідних контор світу, згідно з яким на перемогу "Манчестер Сіті" ставки приймаються з розрахунку 1,36 до 1, на нічию - 5,66 до 1, а на перемогу гірників - 7,80 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Манчестер Сіті розпочнеться в Харкові на ОСК "Металіст" о 22.00.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар#Манчестер Сіті