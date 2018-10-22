Тренер Шахтаря Фонсека: Тайсон пропустить 6 тижнів, Марлос також травмований

Наставник "гірників" відповів на запитання журналістів перед матчем з "Манчестер Сіті".

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

«Завтра ми дуже розраховуємо на свої сили. Наш склад у порівнянні із зустріччю з "Манчестер Сіті" в попередньому сезоні сильно змінився. Влітку ми втратили Факундо Феррейру, Бернарда, Фреда, зате інші наші гравці отримали прекрасну можливість проявити себе в такому турнірі, як Ліга чемпіонів.

Ми зараз переживаємо дуже складний період. Зізнаюся вам чесно: у нас травмувався навіть мій асистент. Сталося це на сьогоднішньому тренуванні, яке було у нас з ранку.

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Я бачив останню гру "Манчестер Сіті" в АПЛ. Вона зайвий раз переконала мене, що ми повинні бути уважними до всього, що може статися в матчі з англійцями. Втрачати концентрацію ми не повинні ні за яких обставин. У складі "Ман Сіті" голи забивали п'ять різних гравців. Це ще раз підтвердило силу нашого майбутнього суперника», — заявив Фонсека, якого цитує сайт Sportarena.

Також головний тренер "Шахтаря" підтвердив інформацію, що український півзахисник Марлос пропустить гру проти "Манчестер Сіті". Крім того, під питанням участь у грі Ісмаїлі.

«Ким ми замінимо Тайсона і Марлоса? Ми не будемо міняти свою тактичну схему. Будемо грати за тією ж схемою, як грали з самого першого дня моєї роботи в "Шахтарі". У нас зараз не тільки Тайсон і Марлос не зіграють. Під питанням і Ісмаїлі. Але навіть якщо не буде його, то ми все одно будемо грати за своєю звичною тактичною схемою.

Тайсон вибув з ладу на 6 тижнів. Марлос отримав пошкодження в нашій останній грі і дві найближчі гри він точно пропустить. Крім Тайсона, Марлоса і Ісмаїлі, всі інші наші гравці повністю готові до гри», — заявив Фонсека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марлос може пропустити гру з "Манчестер Сіті".

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 23 жовтня. Початок гри о 22:00.