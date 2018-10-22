Гвардіола перед матчем з Шахтарем: Ман Сіті виграє Лігу чемпіонів за 5-10 років

Головний тренер "Манчестер Сіті" поспілкувався з журналістами перед грою з "гірниками".

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами на прес-конференції перед матчем з "Шахтарем".

"Я задоволений тим, як ми почали сезон в АПЛ і в Лізі чемпіонів. Напевно, лише перші 40 хвилин матчу з "Ліоном" у нас були поганими. Ми постійно спостерігаємо за своїми гравцями і робимо висновки про їх готовність грати».

Наставник "Сіті" також відзначив важливість для команди екс-хавбека "Шахтаря" Фернандіньо.

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"Для будь-якого тренера гравець рівня Фернандіньо — це велике щастя і удача. Він постійно вдосконалюється і намагається розвиватися. Я дуже радий, що можу з ним працювати", - сказав Гвардіола, якого цитує Sportarena.

«Перемога в Лізі чемпіонів? Я народився і виріс в Барселоні. У 13 років я почав у "Барселоні" грати у футбол. У мене в крові бути чемпіоном, бути переможцем. Футбол, втім, це гра. Ми не завжди зможемо і будемо вигравати. Одного лише бажання перемагати не достатньо. Повинні бути спільні зусилля, щоб "Ман Сіті" зміг перемогти в Лізі чемпіонів. Ми до цього ще не готові. Ми гарні, але поки не готові. Однак, можливо, в найближчі 5-10 років ця перемога буде можлива».

Як повідомляв УНІАН, матч групи F Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок о 22:00.