Гравець Манчестер Сіті українець Зінченко: час в Шахтарі запам'ятаю на все життя

Футболіст відповів на питання ЗМІ на передматчевій прес-конференції.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відповів на запитання журналістів перед матчем з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів.

«Емоції перед зустріччю з "Шахтарем"? Той час, який я провів у донецькому "Шахтарі", я запам'ятаю на все життя. Виступи у "Шахтарі" дали мені відмінний фундамент на майбутнє.

Нам дуже важливо виграти цю гру, і групу. Ми граємо проти хорошої команди. Перший матч з "Ліоном" ми програли. У "Шахтаря" прекрасна команда. Влітку "Шахтар" покинули кілька виконавців, включаючи Бернарда, Фреда, але все одно команда у "Шахтаря" дуже хороша. Ми готуємося до всіх ігор. У нас завдання добре виступити і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті Англії», — заявив Зінченко, якого цитує сайт Sportarena.

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Окремо українець відповів на запитання про свою позицію на футбольному полі, а також про торішній подарунок Хосепа Гвардіоли.

«Мені було спочатку непросто грати зліва в обороні команди. Але ми — професіонали, тому для мене це була хороша школа отримати досвід гри в захисті команди.

Чи прочитав я книгу Пепа, яку він в минулому році обіцяв мені подарувати? Ні, не прочитав. Тренер мені її ще не подарував», — додав хавбек "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться завтра, 23 жовтня, у Харкові. Початок гри о 22:00.