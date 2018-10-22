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Марлос слідом за Тайсоном ризикує пропустити матч Шахтаря з Ман Сіті

17:42, 22 жовтня 2018
Футбол
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Марлос / shakhtar.com

За інформацією Zbirna.com, 30-річний футболіст пропустить майбутній поєдинок з високою часткою ймовірності. Травму гравець збірної України отримав на одному з тренувань, її характер і ступінь тяжкості не уточнюються.

У поточному сезоні на рахунку Марлоса 15 матчів, 6 голів і 1 гольова передача за донецьку команду у всіх турнірах.

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 23 жовтня.

Зазначимо, що матч пропустить ще один провідний гравець "Шахтаря" Тайсон, який отримав травму на початку жовтня.

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Теги: #ФК Шахтар#Марлос в Шахтарі