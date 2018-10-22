Зарослий пустир замість футбольного поля: як виглядає база Таврії в окупованому Криму (відео)

Після приходу "Руського миру" вся інфраструктура головної команди півострова прийшла в занепад.

Журналісти програми «Крим.Реалії» показали стан тренувальної бази сімферопольської "Таврії", яка знаходиться в окупованому Росією Криму.

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Кореспонденти побували в селі Поштове Бахчисарайського району анексованої АР Крим, де зафіксували за допомогою фото - та відеозйомки наслідок присутності окупантів на базі перших чемпіонів України. База на даний момент покинута, незважаючи на помпезні плани по її «реконструкції» окупаційною владою Криму.

«Коли прийде час "Таврії" повертатися в Крим, то повертатися нікуди, і знову доведеться створювати все з нуля», — пише на своїй сторінці в Facebook член ультрас-руху "Таврії" Олег Комуняр, докладаючи журналістські фото з бази:

Відеоряд наслідків приходу держави-агресора на базу сімферопольців ви можете переглянути в нижчевикладеному відео, починаючи з 1:18: