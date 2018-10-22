Суперник України у Лізі націй збірна Словаччини отримала нового тренера

Наступний матч збірна Словаччини проведе в Лізі націй проти збірної України.

Чеський фахівець Павєл Гапал призначений новим головним тренером збірної Словаччини.

Про це повідомляє офіційний сайт Словацького футбольного союзу (СФС).

За кандидатуру Гапала проголосували 9 з 10-ти представників виконкому СФС.

49-річний Гапал раніше тренував чеські «Опаву», «Тескому», «Банік», «Младу-Болеслав», словацькі «Нітру», "Жиліну", «Сеніцу» і польський «Заглембе» з Любліна.

Читайте такожСуперник України у Лізі націй збірна Словаччини звільнила головного тренера

Також у фахівця був досвід роботи на чолі молодіжної збірної Словаччини. З 2008-го по 2009-й Гапал був асистентом головного тренера в штабі збірної Чехії. Останнім місцем роботи чеха була празька «Спарта», яку він очолював з березня по липень цього року.

За час тренерської кар'єри Гапал виграв один титул – чемпіонат Словаччини з «Жиліною» в сезоні 2009/10.

Наступний матч збірна Словаччини проведе в Лізі націй проти збірної України. Зустріч відбудеться 16 листопада.

Нагадаємо, збірна України достроково виграла групу Ліги націй - в трьох матчах "синьо-жовті" показали максимальний результат, здобувши три перемоги.