З екс-гравцем Динамо розірвали контракт через появу на тренуванні в нетверезому стані

Колумбійський форвард прийшов на тренування п'яним і відключився в технічному приміщенні.

Екс-гравець київського «Динамо» Андрес Ескобар був відрахований з колумбійського клубу «Депортіво» (Толіма) через появу на тренуванні в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє El Pais.

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Після гри чемпіонату Колумбії, в заявку на яку Ескобар не потрапив, він відправився у нічний клуб. Наступного дня на тренуванні 27-річний колумбієць не вийшов на поле, а пішов у підтрибунне приміщення, де заснув на ношах. Тест на алкоголь у крові показав, що Андрес був п'яний.

В «Депортіво» Ескобар перейшов у серпні цього року на правах оренди. Права на футболіста належать київському "Динамо". Слід зазначити, що в УПЛ Ескобар не провів жодної гри.

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