Екс-тренер збірної України очолив московський Спартак
11:48, 22 жовтня 2018Футбол
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Рауль Ріанчо призначений виконуючим обов'язки головного тренера "червоно-білих". До цього протягом чотирьох років іспанець працював в Україні.
Екс-тренер "Динамо" і збірної України Рауль Ріанчо призначений в. о. головного тренера "Спартака" / dynamo.kiev.ua
Екс-тренер збірної України і київського "Динамо" іспанець Рауль Ріанчо призначений виконуючим обов'язки головного тренера московського "Спартака".
Про це повідомляє офіційний сайт московського клубу.
Як інформує ресурс, головний тренер «Спартака» італієць Массімо Каррера залишає свій пост. Під його керівництвом "червоно-білі" виграли чемпіонат Росії-2016/2017.
Ріанчо увійшов до тренерського штабу «Спартака» на початку червня цього року.
До цього протягом чотирьох років Ріанчо працював в Україні - спочатку асистентом Сергія Реброва у тренерському штабі "Динамо", а потім був помічником Андрія Шевченка у збірній України.
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