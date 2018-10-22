Темношкірі вболівальники підірвали інтернет піснями в підтримку Ворскли в матчі з Динамо (відео)

У команди Василя Сачка з'явилися незвичайні фанати.

Поєдинок 12-го туру української Прем'єр-ліги між полтавською "Ворсклою" і київським "Динамо" не викликав особливого ажіотажу з боку місцевих уболівальників.

Втім, серед численної армії шанувальників "зелено-білих" знайшлися і незвичайні фанати. Так, підопічних Василя Сачка у грі з віце-чемпіоном України прийшли підтримати темношкірі вболівальники. Близько десяти фанатів почали викрикувати різноманітні пісні на підтримку полтавчан. З боку це виглядає дуже ефектно.

Зазначимо, що найімовірніше, темношкірі фанати підтримували 18-річного ганця Якубу, який дебютував за "Ворсклу", повідомляє ТСН.

Незважаючи на таку підтримку, "Ворскла" все ж зазнала мінімальної поразки від киян з рахунком 0:1.

Свій наступний поєдинок "Ворскла" проведе вже в рамках 3-го туру групової стадії Ліги Європи. 25 жовтня "зелено-білі" поміряються силами з "Карабахом" (Азербайджан).