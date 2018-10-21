этот материал доступен на русском

Капітан Шахтаря Тайсон зібрав сотні вболівальників у центрі Києва на автограф-сесію

22:33, 21 жовтня 2018
Футбол
93 0
Тайсон зібрав три сотні вболівальників у київському Цумі / shakhtar.com

На зустріч з капітаном «оранжево-чорних» прийшло понад 300 осіб, а саме дійство тривало більше двох годин, повідомляє офіційний сайт клубу.

– Дуже приємна і цінна любов уболівальників. Не знаю, можливо, сьогодні роздав рекордну для себе кількість автографів за день, – поділився враженнями Тайсон. – Хочу сказати, що «Шахтар» проводить чудову роботу. Ми далеко від нашого рідного міста, і організувати зараз такий захід в Києві – це вкрай важливо. Вболівальники бажають якнайшвидше відновитися, та й взагалі приймаю багато повідомлень щодня. Все це дає сили, щоб продовжувати працювати. Вже відчуваю себе набагато краще – скоро знову побачите мене на поле!

В цей же день в ЦУМі завершилася фотовиставка, присвячена історії виступів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Найближчим часом експозиція переїде до Харкова.

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтар#Тайсон Шахтар