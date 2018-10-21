Інтер обіграв у дербі Мілан завдяки голу на останній хвилині

"Інтер" продовжив до п'яти матчів переможну серію в чемпіонаті Італії.

У рамках 9-го туру чемпіонату Італії відбулося знамените міланське дербі - «Інтер» проти «Мілана». Зустріч проходила на стадіоні «Сан-Сіро», який є домашнім для обох команд.

Зустріч завершилася перемогою номінальних господарів з рахунком 1:0.

Переможний гол був забитий вже в компенсований час, на 90+2-й хвилині, коли нападник Мауро Ікарді відзначився після результативної передачі від півзахисника Матіаса Весіно. Таким чином, «Інтер» продовжив до п'яти матчів переможну серію у чемпіонаті, а «Мілан» перервав серію без поразок з шести зустрічей (три перемоги, три нічиї).

«Інтер» (19 очок) розташовується на третьому місці в турнірній таблиці Серії А. «Мілан» (12 балів) знаходиться на 12-й сходинці, маючи матч в запасі.