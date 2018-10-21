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Манчестер Сіті прибув у Харків на поєдинок з Шахтарем у Лізі чемпіонів

23:32, 21 жовтня 2018
Футбол
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mancity.com

Англійський «Манчестер Сіті» прилетів в Україну на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Англійська команда прибула в Харків раніше звичайного - за дві доби до поєдинку, що говорить про максимально серйозний настрій британського колективу.

Як повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті", головний тренер Хосеп Гвардіола взяв на матч 21 футболіста. Серед них - і українського легіонера "городян" Олександра Зінченко.

Воротарі: Едерсон, Деніел Грімшоу, Аріянет Муріч

Захисники: Кайл Уокер, Венсан Компані, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Бенжамен Менді, Ніколас Отаменді

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез, Олександр Зінченко, Філіп Фоден, Браім Діас

Нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 23 жовтня в Харкові на стадіоні ОСК «Металіст». Початок – о 22.00.

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Теги: #Манчестер Сіті