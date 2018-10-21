Манчестер Сіті прибув у Харків на поєдинок з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Англійський «Манчестер Сіті» прилетів в Україну на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Англійська команда прибула в Харків раніше звичайного - за дві доби до поєдинку, що говорить про максимально серйозний настрій британського колективу.
Як повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті", головний тренер Хосеп Гвардіола взяв на матч 21 футболіста. Серед них - і українського легіонера "городян" Олександра Зінченко.
All smiles as we get on our way to Kharkiv! 🇺🇦— Manchester City (@ManCity) October 21, 2018
Let's see these same smiles on Tuesday please, lads! 😃 #mancitypic.twitter.com/vk2OT7FiA3
Воротарі: Едерсон, Деніел Грімшоу, Аріянет Муріч
Захисники: Кайл Уокер, Венсан Компані, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Бенжамен Менді, Ніколас Отаменді
Півзахисники: Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез, Олександр Зінченко, Філіп Фоден, Браім Діас
Нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус
Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 23 жовтня в Харкові на стадіоні ОСК «Металіст». Початок – о 22.00.