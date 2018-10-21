Олександрія обіграла Карпати в завершальному матчі 12-го туру УПЛ

"Олександрія" закріпилася на третій сходинці.

В Олександрії відбувся заключний поєдинок 12-го туру УПЛ. ФК "Олександрія" обіграв "Карпати" з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині: Дмитро Шастал скористався помилкою Аді Мехремича. На 41-й хвилині Кирило Ковалець подвоїв перевагу "Олександрії" - після навісу він підібрав м'яч в штрафному майданчику суперника біля зробив рахунок 2:0.

Олексій Гуцуляк на 54-й хвилині відквитав один м'яч, замкнувши головою подачу Мякушко з кутового. 2:1.

"Олександрія" набрала 25 очок і зміцнилася на третьому місці в таблиці. У "Карпат" 10 пунктів і 10-й рядок у таблиці.