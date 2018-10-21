Олімпік обіграв Чорноморець і піднявся у верхню шістку УПЛ

Єдиний гол у матчі на 70-й хвилині забив Максим Дегтярьов.

У Києві завершився матч 12-го туру УПЛ, в якому «Олімпік» приймав «Чорноморець». Номінальні господарі перемогли з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у матчі на 70-й хвилині забив Максим Дегтярьов, скориставшись помилкою Андрія Міщенка.

Завдяки цьому успіху "Олімпік" піднявся на шосте місце в турнірній таблиці, набравши 15 очок. "Чорноморець" посідає передостанню сходинку (9 пунктів).