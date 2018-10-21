Олімпік обіграв Чорноморець і піднявся у верхню шістку УПЛ
19:00, 21 жовтня 2018Футбол
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Єдиний гол у матчі на 70-й хвилині забив Максим Дегтярьов.
"Олімпік" (на фото) обіграв "Чорноморець" / facebook.com/fcolympicdonetsk
У Києві завершився матч 12-го туру УПЛ, в якому «Олімпік» приймав «Чорноморець». Номінальні господарі перемогли з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Єдиний гол у матчі на 70-й хвилині забив Максим Дегтярьов, скориставшись помилкою Андрія Міщенка.
Завдяки цьому успіху "Олімпік" піднявся на шосте місце в турнірній таблиці, набравши 15 очок. "Чорноморець" посідає передостанню сходинку (9 пунктів).
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