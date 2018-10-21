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Матч Шахтар - Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів обслужить іспанський рефері

16:07, 21 жовтня 2018
Футбол
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Карлос дель Серро / REUTERS

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головний арбітр матчу – 42-річний Карлос дель Серро з Іспанії. Його асистенти – Хуан Юсте і Роберто дель Паломар. Додаткові асистенти рефері – Хуан Мартінес і Сантьяго Хайме. Четвертий рефері – Теодоро Собріно (всі – Іспанія).

Матч «Шахтар» – «Манчестер Сіті» відбудеться у вівторок, 23 жовтня. Початок – 22.00.

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Теги: #Ліга чемпіонів#ФК Шахтар