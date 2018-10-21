Матч Шахтар - Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів обслужить іспанський рефері

Головним арбітром призначений 42-річний Карлос дель Серро.

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіоном між «Шахтарем» і «Манчестер Сіті».

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головний арбітр матчу – 42-річний Карлос дель Серро з Іспанії. Його асистенти – Хуан Юсте і Роберто дель Паломар. Додаткові асистенти рефері – Хуан Мартінес і Сантьяго Хайме. Четвертий рефері – Теодоро Собріно (всі – Іспанія).

Матч «Шахтар» – «Манчестер Сіті» відбудеться у вівторок, 23 жовтня. Початок – 22.00.