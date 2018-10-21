Світоліній стало погано на прес-конференції після перемоги над Квітовою (відео)
15:43, 21 жовтня 2018Футбол
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Світоліна заявила, що задоволена своїм виступом у матчі проти Квітової.
Еліна Світоліна / USTA
Українській тенісистці Еліні Світоліній стало погано під час прес-конференції, присвяченій її перемозі над Петрою Квітовою (Чехія) у першому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA, який сьогодні стартував у Сінгапурі.
Зазначимо, що у флеш-інтерв'ю Світоліна заявила, що задоволена своїм виступом у матчі проти Квітової.
"Мені було важливо залишатися сфокусованою і бути сильною ментально. Це і було ключем. Квітова подає дуже сильно, так що важливо швидко реагувати і пересуватися. Зараз мені потрібен масаж", - сказала Еліна відразу після матчу.
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