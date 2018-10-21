Захисник Шахтаря Ордець відкрив майданчик проекту "Давай, грай!" в Добротворі

Це вже 14-й майданчик, де діти можуть абсолютно безкоштовно займатися футболом.

«Давай, грай!» стартував у Добротворі Львівської області, де будуть займатися 52 дитини. Всього в проекті беруть участь вже 1 600 дітей

Соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу реалізується фондом Shakhtar Social у партнерстві з ДТЕК, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Давай, грай!» давно придбав національний масштаб. 20 жовтня тренування стартували на реконструйованому поле в смт Добротвір Львівської області. Займатися футболом тут почали 52 дитини віком від 7 до 12 років, в тому числі 5 дівчаток.

– У червні ми підписали меморандум про реалізацію проекту у Львівській області, а сьогодні відкриваємо другий майданчик в регіоні, – сказав голова Львівської облради Олександр Ганущин. – Важливо, що хлопці зможуть не просто грати у футбол, а купувати майстерність під час тренувань і майстер-класах від кваліфікованих наставників. Дякую за розвиток масового дитячого футболу в Україні та за нові можливості для дітей нашої області.

Гостем відкриття став захисник «Шахтаря» Іван Ордець:

– Хлопці! У дитинстві ми грали в футбол на старих полях, на високій траві, на асфальті або звичайною землі. Я радий, що сьогодні у вас є чудові умови: ви гідні, і це треба цінувати. Займайтеся і отримуйте задоволення від футболу. Хочу сказати велике спасибі «Шахтарю» і компанії ДТЕК за те, що вони відкривають такі поля по всій Україні, і сподіваюся, що в майбутньому їх стане більше.

Іван спостерігав за тренуваннями і товариськими матчами, сфотографувався з дітьми, роздав автографи і вручив учасникам подарунки від ФК «Шахтар».

– У нас регіон з прекрасними спортивними традиціями. Молоді важливо мати приклад для наслідування і хороших тренерів. «Давай, грай!» – черговий крок на шляху до цього, – зазначив директор ДТЕК Добротвірська ТЕС Таращук Олег. – Проект об'єднує країну, приносить реальну користь, здоров'я та майбутнє дітям нашого селища.

Добротвір – 14-я локація «Давай, грай!». Раніше цієї осені проект стартував в Івано-Франківську, Бурштині, Червонограді і Щасті.