Травма Ярмоленка може залишити його на півроку без футболу
13:24, 21 жовтня 2018Футбол
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У грі з "Тоттенхемом" українець пошкодив ахіллове сухожилля правої ноги.
Андрій Ярмоленко отримав травму в матчі з "Тоттенхемом" / REUTERS
Стали відомі подробиці травми півзахисника «Вест Хема» і збірної України Андрія Ярмоленка, яку він отримав у матчі з «Тоттенхемом» (0:1).
Як повідомляє «Команда №1», 28-річний Ярмоленко пошкодив ахіллове сухожилля правої ноги.
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Терміни відновлення футболіста будуть залежати від ступеня пошкодження. Якщо це запалення, Ярмоленку доведеться пропустити близько місяця. Якщо ж травма серйозніша – це може спричинити за собою операцію і відновлення до півроку.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко перейшов в лондонський "Вест Хем" цього літа з дортмундської "Боруссії" за 22 млн євро.
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