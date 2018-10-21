Травма Ярмоленка може залишити його на півроку без футболу

У грі з "Тоттенхемом" українець пошкодив ахіллове сухожилля правої ноги.

Стали відомі подробиці травми півзахисника «Вест Хема» і збірної України Андрія Ярмоленка, яку він отримав у матчі з «Тоттенхемом» (0:1).

Як повідомляє «Команда №1», 28-річний Ярмоленко пошкодив ахіллове сухожилля правої ноги.

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Терміни відновлення футболіста будуть залежати від ступеня пошкодження. Якщо це запалення, Ярмоленку доведеться пропустити близько місяця. Якщо ж травма серйозніша – це може спричинити за собою операцію і відновлення до півроку.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко перейшов в лондонський "Вест Хем" цього літа з дортмундської "Боруссії" за 22 млн євро.