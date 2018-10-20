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П'ятов: позиція воротаря – моє життя (відео)

19:57, 20 жовтня 2018
Футбол
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П'ятов дав розгорнуте інтерв'ю клубному теелканалу ФК Шахтар / УНІАН

Голкіпер розповів про титули, кар'єрні цілі, цитати Джанлуїджі Буффона, а також про молодих українських голкиперів Олега Кудрика і Андрія Луніна, повідомляється на офіційному клубному каналі ФК Шахтар у YouTube.

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Теги: #ювілей#ФК Шахтар#Андрій П'ятов