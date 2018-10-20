П'ятов: позиція воротаря – моє життя (відео)
19:57, 20 жовтня 2018Футбол
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Голкіпер донецького Шахтаря дав велике інтерв'ю клубному телеканалу після ювілейного 400-го матчу в складі гірників.
П'ятов дав розгорнуте інтерв'ю клубному теелканалу ФК Шахтар / УНІАН
Воротар донецького Шахтаря Андрій П'ятов дав ексклюзивне інтерв'ю FCSD TV про 400 поєдинках за «Шахтар».
Голкіпер розповів про титули, кар'єрні цілі, цитати Джанлуїджі Буффона, а також про молодих українських голкиперів Олега Кудрика і Андрія Луніна, повідомляється на офіційному клубному каналі ФК Шахтар у YouTube.
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