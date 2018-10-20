П'ятов: позиція воротаря – моє життя (відео)

Голкіпер донецького Шахтаря дав велике інтерв'ю клубному телеканалу після ювілейного 400-го матчу в складі гірників.

Воротар донецького Шахтаря Андрій П'ятов дав ексклюзивне інтерв'ю FCSD TV про 400 поєдинках за «Шахтар». Голкіпер розповів про титули, кар'єрні цілі, цитати Джанлуїджі Буффона, а також про молодих українських голкиперів Олега Кудрика і Андрія Луніна, повідомляється на офіційному клубному каналі ФК Шахтар у YouTube. Повне інтерв'ю:

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