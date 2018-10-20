"Шахтар" представив найкращі сейви П'ятова за 400 матчів у складі команди

Гравець перетнув ювілейну позначку напередодні, у грі проти чернігівської Десни.

До 400-го матчу Андрія П'ятова за «Шахтар» офіційний клубний канал зібрав добірку найкращих сейвів голкіпера в іграх за клуб.

Відео опубліковане на FCSD TV в YouTube.

Гравець перетнув ювілейну позначку напередодні, у грі проти чернігівської Десни.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв матч у "Десни" з рахунком 1:0, а Пятов провів черговий "сухий" матч, не пропустивши жодного гола.