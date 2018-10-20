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"Шахтар" представив найкращі сейви П'ятова за 400 матчів у складі команди

19:24, 20 жовтня 2018
Футбол
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Пятов провів 400 матчів за "Шахтар" / УНІАН

Відео опубліковане на FCSD TV в YouTube.

Гравець перетнув ювілейну позначку напередодні, у грі проти чернігівської Десни.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв матч у "Десни" з рахунком 1:0, а Пятов провів черговий "сухий" матч, не пропустивши жодного гола.

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Теги: #ФК Шахтар#Андрій П'ятов