"Шахтар" представив найкращі сейви П'ятова за 400 матчів у складі команди
19:24, 20 жовтня 2018Футбол
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Гравець перетнув ювілейну позначку напередодні, у грі проти чернігівської Десни.
Пятов провів 400 матчів за "Шахтар" / УНІАН
До 400-го матчу Андрія П'ятова за «Шахтар» офіційний клубний канал зібрав добірку найкращих сейвів голкіпера в іграх за клуб.
Відео опубліковане на FCSD TV в YouTube.
Гравець перетнув ювілейну позначку напередодні, у грі проти чернігівської Десни.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв матч у "Десни" з рахунком 1:0, а Пятов провів черговий "сухий" матч, не пропустивши жодного гола.
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