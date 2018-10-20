Ярмоленко отримав серйозну травму в матчі Вест Хема проти Тоттенхема

Лідер збірної України підвернув гомілкостоп.

Андрій Ярмоленко отримав травму ноги при розіграші кутового Вест Хемом на 38-й хвилині матчу англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенхема.

Український півзахисник намагався дістатися до м'яча, який відскочив в його район, але зробив незграбний рух ногою, підвернувши гомілкостоп, повідомляє SportArena.

Він не зміг наступити на ногу і впав на газон. Після короткого огляду травми лікарями він в сльозах залишив поле на ношах, а в складі Молотобійців його замінив Грейді Діангана.

В цьому сезоні Андрій Ярмоленко провів 8 матчів за "Вест Хем", забивши 2 голи.

Варто відзначити, що команда Андрія Ярмоленка Вест Хем відразу пропустила гол. На 44-й хвилині Ерік Ламела забив єдиний гол у матчі ударом головою. У другому таймі Молотобійці намагалися відігратися, але всі удари Марко Арнаутовича не призвели до забитих голів.

Вест Хем займає 15-е місце, набравши 7 очок у дев'яти матчах. Тоттенхем піднявся на третє місце, маючи в своєму активі 21 очко.