Динамо обіграло Ворсклу в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра в Полтаві завершилася з рахунком 0:1.

У Полтаві завершився матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Ворскла приймала київське Динамо і поступилася супернику.

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гольовий момент у грі стався наприкінці першого тайму, на 40-й хвилині. Супряга зробив ривок по лівому флангу, після чого прострілив на лінію воротарського майданчика. Гармашу пробити не дав захисник, але м'яч долетів до Віктора Циганкова, який буквально з п'яти метрів розстріляв ворота полтавчан - 0:1.

До і після цього команди грали на зустрічних курсах з приблизно рівними шансами на успіх. Але ані зрівняти рахунок полтачанам, ані збільшити свою перевагу киянам так і не вдалося.

Таким чином, Динамо набрав 29 очок і продовжує перебувати на 2-му місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, слідом за донецьким Шахтарем.

У "Ворскли" залишилося в активі 18 очок і, як і раніше, 4-е місце в УПЛ.