Шахтар показав подвійні стандарти українського суддівства на прикладі карток Харатіна і Кайоде

У донецькому клубі обурюються суддівським свавіллям в українській футбольній Прем'єр-лізі.

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) представив відеонарізку, в якій порівняні два приблизно однакових фоли, за які гравці отримали принципово різні покарання - жовта і червона картки, відповідно.

Відео представлено на офіційно каналі ФК Шахтар у YouTube.

Покаранням за моторошний фол Харатіна проти Тайсона в матчі «Шахтар» – «Зоря» стала лише жовта картка від арбітра Кривоносова, а в епізоді поєдинку з «Десною» суддя Бойко відразу показав Кайоде пряму червону.