Шахтар показав подвійні стандарти українського суддівства на прикладі карток Харатіна і Кайоде
17:20, 20 жовтня 2018Футбол
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У донецькому клубі обурюються суддівським свавіллям в українській футбольній Прем'єр-лізі.
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Кайоде отримав червону картку за те, за що гравцеві Зорі винесли лише попередження / FootBoom
Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) представив відеонарізку, в якій порівняні два приблизно однакових фоли, за які гравці отримали принципово різні покарання - жовта і червона картки, відповідно.
Відео представлено на офіційно каналі ФК Шахтар у YouTube.
Покаранням за моторошний фол Харатіна проти Тайсона в матчі «Шахтар» – «Зоря» стала лише жовта картка від арбітра Кривоносова, а в епізоді поєдинку з «Десною» суддя Бойко відразу показав Кайоде пряму червону.
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