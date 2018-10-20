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Шахтар показав подвійні стандарти українського суддівства на прикладі карток Харатіна і Кайоде

17:20, 20 жовтня 2018
Футбол
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йКайоде отримав червону картку за те, за що гравцеві Зорі винесли лише попередження / FootBoom

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) представив відеонарізку, в якій порівняні два приблизно однакових фоли, за які гравці отримали принципово різні покарання - жовта і червона картки, відповідно.

Відео представлено на офіційно каналі ФК Шахтар у YouTube.

Покаранням за моторошний фол Харатіна проти Тайсона в матчі «Шахтар» – «Зоря» стала лише жовта картка від арбітра Кривоносова, а в епізоді поєдинку з «Десною» суддя Бойко відразу показав Кайоде пряму червону.

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Теги: #ФК Шахтар#безглузде вилучення у футболі#Оларенваджу Кайоде Шахтар