Маріуполь обіграв Зорю в яскравому домашньому матчі Прем'єр-ліги з великою кількістю голів

Гра завершилася з рахунком 3:2.

У Маріуполі завершився матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав луганську Зорю і зумів втримати перемогу над суперником у драматичному матчі.

Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра проходила з явною перевагою господарів поля. І в кінцівці першого тайму перевага команди вилилася в два логічних голи.

На 31-й хвилині Чурко на правому фланзі обігрався з Тищенко і з кута штрафного зробив простріл на Андрія Борячука, який з лінії воротарського з розвороту завдав точний удар - 1:0. А за п'ять хвилин - на 36-й - Вакула навісив з кутового, м'яч пролетів за воротарського майданчика і від коліна Борячука залетів у ворота - 2:0.

Після перерви господарі поля спокійно утримували свою перевагу. А вже в кінцівці гри, на 85-й хвилині, довели рахунок до великого. Після навісу з кутового Вернидуб вибив м'яч до лінії штрафної на Зубкова, який прийняв м'яч, підробив і пробив точно в кут - 3:0.

Лише в кінцівці матчу гостьова команда несподівано "прокинулася". На 90-й хвилині гри Артем Громов забив перший гол, а вже в доданий арбітром час - на 90+2 хвилині - Євген Чеберко точним ударом скоротив розрив до мінімуму - 3:2. Але, на більше, ані сил, ані часу у луганчан вже не вистачило.

Таким чином, у турнірній таблиці після 12 матчів у Маріуполя 17 очок і "чисте" 5-е місце, а у "Зорі" залишилося 14 балів і 6-е місце, яка команда може втратити за підсумками туру.